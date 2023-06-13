Добрачев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрачев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1979

Сын: Добрачев Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярский край, Октябрьский район
Рождение ребёнка
21.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1985

Дочь: Тырышкина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности