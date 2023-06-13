Добрачев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1979
Сын: Добрачев Александр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярский край, Октябрьский район
Рождение ребёнка
21.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1985
Дочь: Тырышкина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности