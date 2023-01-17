Розова (Правдина) Дарья Григорьевна
женский, родилась 1797
умерла После 1866, Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
ОтецГригогрий Васильевич1749 г.р.
Дети
Розов Александр Алексеевич17.08.1817 г.р.
Розова Мария Алексеевна1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Григогрий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1817
Сын: Розов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Розов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Розова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Розов Алексей Дмитриевич
Смерть
После 1866