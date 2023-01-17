Розова (Правдина) Дарья Григорьевна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Розова (Правдина) Дарья Григорьевна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась 1797

умерла После 1866, Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Григогрий Васильевич1749 г.р.
Дети
Розов Александр Алексеевич17.08.1817 г.р.
Розова Мария Алексеевна1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Григогрий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1817

Сын: Розов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Розов Алексей Дмитриевич

Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Розова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Розов Алексей Дмитриевич

Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
После 1866
Давыдово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

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