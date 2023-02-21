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Вернер (Werner) Мария Анна (Maria Anna)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1746

Дата смерти

12.01.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Вернер Иоганнес Мартин

Мать: Лутц Гертруда

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1775

Муж: Бургард Иоганнес Валентин

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.04.1790

Сын: Бургард Франц Антон

Отец ребёнка: Бургард Иоганнес Валентин

Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
12.01.1811
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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