Вернер (Werner) Мария Анна (Maria Anna)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1746
Дата смерти12.01.1811
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Вернер Иоганнес Мартин
Мать: Лутц Гертруда
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
30.01.1775
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.04.1790
Сын: Бургард Франц Антон
Отец ребёнка: Бургард Иоганнес Валентин
Оберлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
12.01.1811
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция