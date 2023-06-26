Ахмедов Наим Негматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Наим Негматович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1982

Отец: Ахмедов Негмат Мухаммадович

Мать: Саидова Олия Зокировна

Рождение ребёнка
08.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манеева Светлана Олеговна

Рождение ребёнка
04.11.2011

Сын: Ахмедов Абдуджалил Наимович

Мать ребёнка: Манеева Светлана Олеговна

Рождение ребёнка
13.09.2018

Дочь: Ахмедова Олия Наимовна

Мать ребёнка: Манеева Светлана Олеговна