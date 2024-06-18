Морозов Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Шукайло) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Морозова (Шукайло) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Константин Викторович

Мать ребёнка: Морозова (Шукайло) Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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