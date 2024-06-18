Морозов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екимова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Морозова (Шукайло) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Константин Викторович
Мать ребёнка: Морозова (Шукайло) Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно