Добротин Иван Епифанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Добротина Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Добротина Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Добротина Матрона Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно