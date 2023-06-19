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Добротин Иван Епифанович

Место рождения

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1742 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Жена

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Добротин Епифан Петрович

Мать: Добротина Варвара Алексеевна

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Добротина Матрона Ильинична

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Добротина Матрона Ильинична

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Добротина Матрона Ильинична

Плоское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добротина Матрона Ильинична

Смерть
Неизвестно