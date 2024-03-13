Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1925

Дочь: Морозова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
1975
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