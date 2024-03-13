Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1925
Дочь: Морозова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
1975