Колосницына Тимофеева Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.2013
Дочь: Колосницына Вероника Андреевна
Отец ребёнка: Колосницын Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.2013
Сын: Колосницын Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Колосницын Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.09.2016
Дочь: Колосницына Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Колосницын Андрей Сергеевич