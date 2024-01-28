Колосницына Тимофеева Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосницына Тимофеева Марина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981

Отец: Тимофеев Петр Федорович

Мать: Тимофеева Куклева Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосницын Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.12.2013

Дочь: Колосницына Вероника Андреевна

Отец ребёнка: Колосницын Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.12.2013

Сын: Колосницын Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Колосницын Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.09.2016

Дочь: Колосницына Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Колосницын Андрей Сергеевич

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