Шенин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1973
Рождение ребёнка
17.07.1996
Мать ребёнка: Шенина Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.2002
Мать ребёнка: Шенина Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.2006
Дочь: Шенина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Шенина Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шенина Оксана Ивановна
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра