Гмызин Максим (Максимко) Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Гмызин Нестор (Нестерко) Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Гмызина Домна Микифорова
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Гмызина Домна Микифорова
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гмызина Домна Микифорова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1705