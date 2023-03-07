Гмызин Максим (Максимко) Нестеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызин Максим (Максимко) Нестеров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Отец

Около 1643 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Гмызин Нестор (Нестерко) Кириллов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Гмызина Домна Микифорова

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Гмызин Ульян Максимов

Мать ребёнка: Гмызина Домна Микифорова

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гмызина Домна Микифорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1705
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