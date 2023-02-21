Архипова Ирина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ирина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.10.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1840

Муж: Архипов Иван Александрович

Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
13.10.1885
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
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