Архипова Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти13.10.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1840
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь
Смерть
13.10.1885
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Остреченская волость, деревня Пустошь