Корнатовская (Конюхова) Татьяна Максимовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1881
Дата смерти27.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1881
Отец: Конюхов Максим Иванович
Крещение
06.01.1881
Бракосочетание
11.10.1898
Рождение ребёнка
21.06.1899
Дочь: Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
30.06.1900
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
09.11.1901
Дочь: Корнатовская Лидия Иосифовна
Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович
ЛГИА, ф.605, оп.16, д.21, лл.64об-65
Рождение ребёнка
10.10.1903
Сын: Корнатовский Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1906
Сын: Корнатовский Борис Иосифович
Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович
Смерть
27.10.1910
Ново-Александровск, Вилькомирский уезд, Ковенской губернии, Российская Империя
Причина смерти: от чахотки