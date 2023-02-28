Корнатовская (Конюхова) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнатовская (Конюхова) Татьяна Максимовна

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Место рождения

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

05.01.1881

Дата смерти

27.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1881

Отец: Конюхов Максим Иванович

Мать: Конюхова Мария Алексеевна

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Крещение
06.01.1881
Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Корнатовский Иосиф Степанович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
21.06.1899

Дочь: Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
30.06.1900

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович

Рождение ребёнка
09.11.1901

Дочь: Корнатовская Лидия Иосифовна

Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
ЛГИА, ф.605, оп.16, д.21, лл.64об-65
Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Корнатовский Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Корнатовский Борис Иосифович

Отец ребёнка: Корнатовский Иосиф Степанович

Рагува, Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Смерть
27.10.1910
Ново-Александровск, Вилькомирский уезд, Ковенской губернии, Российская Империя
Причина смерти: от чахотки
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