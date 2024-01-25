Брагина -- Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина -- Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Брагина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Брагин Гавриил Иванович

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
01.06.1898

Дочь: Брагина Павла Гавриловна

Отец ребёнка: Брагин Гавриил Иванович

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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