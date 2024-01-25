Брагина -- Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Брагина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Брагин Гавриил Иванович
запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
01.06.1898
Дочь: Брагина Павла Гавриловна
Отец ребёнка: Брагин Гавриил Иванович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно