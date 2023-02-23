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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Бастрыкин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Бастрыкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Бастрыкин (ополоумел) Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Бастрыкин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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