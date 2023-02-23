?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Бастрыкин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Бастрыкин (ополоумел) Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Бастрыкин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Нассонович