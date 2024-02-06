Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Дормидонтов Иван Павлович

Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Дормидонтов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич

Рождение ребёнка
15.08.1951

Дочь: Дормидонтова Мария Павловна

Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Дормидонтова Елена Павловна

Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Дормидонтова Александра Павловна

Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич

Смерть
2008
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