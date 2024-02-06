Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Сын: Дормидонтов Иван Павлович
Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Дормидонтов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич
Рождение ребёнка
15.08.1951
Дочь: Дормидонтова Мария Павловна
Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Дормидонтова Елена Павловна
Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Дормидонтова Александра Павловна
Отец ребёнка: Дормитонтов Павел Ильич
Смерть
2008