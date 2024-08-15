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Сушков Константин Яковлевич

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Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

16.06.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сушков Евгений Константинович

Мать ребёнка: Сушкова Матрена Андреевна

Смерть
16.06.1918
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Инсульт

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