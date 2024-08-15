Сушков Константин Яковлевич
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1835
Дата смерти16.06.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сушков Евгений Константинович
Мать ребёнка: Сушкова Матрена Андреевна
Смерть
16.06.1918
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Инсульт