Некрасова (-) Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти28.07.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1823
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1825
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
22.07.1829
Сын: Некрасов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
12.02.1831
Сын: Некрасов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
23.09.1832
Сын: Некрасов Спиридон Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
02.10.1834
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1844
Причина смерти: чахоткою