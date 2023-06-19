Некрасова (-) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Евдокия Федорова

Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

28.07.1844

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1823

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1825

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1829

Сын: Некрасов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Некрасов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Некрасов Спиридон Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1834

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
28.07.1844
Причина смерти: чахоткою