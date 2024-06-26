Ларионова (Васильева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Васильев Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ларионов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ларионов Алексей
Рождение ребёнка
24.02.1929
Дочь: Плотникова (Ларионова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Ларионов Алексей
Смерть
1965