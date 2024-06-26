Ларионова (Васильева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Васильева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Васильев Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ларионов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ларионов Алексей

Рождение ребёнка
24.02.1929

Дочь: Плотникова (Ларионова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Ларионов Алексей

Смерть
1965

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