Козак Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно