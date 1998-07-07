Муфтахутдинова (Авдеева) Вера Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1947
Дата смерти07.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947
Рождение ребёнка
28.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муфтахутдинов Алексей Мифтахович
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1998