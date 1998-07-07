Муфтахутдинова (Авдеева) Вера Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муфтахутдинова (Авдеева) Вера Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1947

Дата смерти

07.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1947

Отец: Авдеев Валентин Калистратович

Мать: Вычужина Ольга Гаврильевна

Рождение ребёнка
28.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муфтахутдинов Алексей Мифтахович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муфтахутдинов Алексей Мифтахович

Смерть
07.07.1998
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