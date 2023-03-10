Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Ивлиев
Отец ребёнка: Ивлий Степанов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Алексей Ивлиев
Отец ребёнка: Ивлий Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Ивлиев
Отец ребёнка: Ивлий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлий Степанов
Смерть
Неизвестно