Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Ивлиев

Отец ребёнка: Ивлий Степанов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Алексей Ивлиев

Отец ребёнка: Ивлий Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осип Ивлиев

Отец ребёнка: Ивлий Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлий Степанов

Смерть
Неизвестно
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