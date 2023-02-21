Настасья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий (Порфирьевич)

Отец ребёнка: Андрей Парфирьев

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман

Отец ребёнка: Андрей Парфирьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Парфирьев

Смерть
Неизвестно
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