Кондратьева (Захарова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2010
Дочь: Кондратьева Владислава Владиславовна
Отец ребёнка: Кондратьев Владислав Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.2012
Дочь: Кондратьева Алла Владиславовна
Отец ребёнка: Кондратьев Владислав Андреевич