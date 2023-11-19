Кондратьева (Захарова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Захарова) Татьяна Александровна

Кондратьева (Захарова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979

Отец: Захаров Александр Геннадиевич

Мать: Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
13.12.2010

Дочь: Кондратьева Владислава Владиславовна

Отец ребёнка: Кондратьев Владислав Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.2012

Дочь: Кондратьева Алла Владиславовна

Отец ребёнка: Кондратьев Владислав Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.