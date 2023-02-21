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Иван Никитин
Иван Никитин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
1818
Пол
Мужской
Отец
Никита Сергеев
1779 г.р.
Мать
Суханкина Марфа Романова
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Никита Сергеев
Мать:
Суханкина Марфа Романова
Смерть
1818
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