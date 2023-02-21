Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Никита Сергеев

Мать: Суханкина Марфа Романова

Смерть
1818
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