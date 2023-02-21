Красулин Стефан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1861 ст.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Красулина Параскева Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1866 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1869 ст.
Смерть
Неизвестно