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Красулин Стефан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1861 ст.

Жена: Красулина Параскева (Прасковья) Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Красулина Параскева Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1866 ст.

Дочь: Красулина Феодосия Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Красулина Параскева (Прасковья) Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1869 ст.

Дочь: Красулина Александра Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Красулина Параскева (Прасковья) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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