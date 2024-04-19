Гайворонский Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонский Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадашева (Гайворонская) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1954

Дочь: Мальцева (Гайворонская) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Гайворонская Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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