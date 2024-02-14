Горбунов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Андрей Иванович

Горбунов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горбунова) Пелагея

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Александр

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Кабанова (Горбунова) Агафья

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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