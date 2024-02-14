Горбунов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горбунова) Пелагея
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Александр
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Кабанова (Горбунова) Агафья
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно