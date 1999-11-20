Шамраев Никита Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамраев Никита Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1999

Отец: Шамраев Виктор Валентинович

Мать: не указана

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