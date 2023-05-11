Коноваленков Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти13.03.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1922
Сын: Коноваленков Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Коноваленков Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коноваленкова Варвара
Мать ребёнка: Коноваленкова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Коноваленкова
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноваленков Петр Георгиевич
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1954