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Коноваленков Георгий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

13.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1922

Сын: Коноваленков Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Коноваленков Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноваленкова Варвара

Мать ребёнка: Коноваленкова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Коноваленкова

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноваленков Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленкова Дарья Михайловна

Смерть
13.03.1954