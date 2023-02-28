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Козьменко Михаил

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.07.1895

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1895

Отец: Козьменко Иван

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1917

Жена: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Козьменко Яков

Мать ребёнка: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Романенко Анна

Мать ребёнка: Козьменко Елена

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1934

Дочь: Баранова Александра

Мать ребёнка: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1936
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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