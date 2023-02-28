Козьменко Михаил
Место рождения
Дата рождения12.07.1895
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1895
Отец: Козьменко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Жена: Козьменко Елена
Рождение ребёнка
1925
Сын: Козьменко Яков
Мать ребёнка: Козьменко Елена
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Романенко Анна
Мать ребёнка: Козьменко Елена
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Козьменко Елена
Рождение ребёнка
07.09.1934
Дочь: Баранова Александра
Мать ребёнка: Козьменко Елена
Смерть
1936
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно