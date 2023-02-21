Подшивалова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Подшивалов Иван Федорович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Подшивалов Иван Федорович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшивалов Иван Федорович

Смерть
После 1923
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