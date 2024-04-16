Неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно неизвестно

Неизвестно неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Владимир

Мать ребёнка: Дёмина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ольга

Мать ребёнка: Дёмина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Валентина

Мать ребёнка: Дёмина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина Нина Николаевна

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