Белина Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белина Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980

Отец: Демин Владимир Михайлович

Мать: Зеленова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1997

Дочь: Хлопкова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Хлопков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
16.09.2010

Дочь: Белина Полина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлопков Алексей Алексеевич

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