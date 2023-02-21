Белина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980
Рождение ребёнка
10.01.1997
Дочь: Хлопкова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Хлопков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.2010
Дочь: Белина Полина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлопков Алексей Алексеевич