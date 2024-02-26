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Яговкина Федосья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1659

Сын: Яговкин Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1672

Сын: Яговкин Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1673

Сын: Яговкин Ларион Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1675

Сын: Яговкин Устин Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1678

Сын: Яговкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1680

Сын: Яговкин Федот Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Рождение ребёнка
1685

Сын: Яговкин Павел Иванов

Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов

Смерть
Неизвестно

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