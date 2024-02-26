Яговкина Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1659
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1672
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1673
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1675
Сын: Яговкин Устин Иванов
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1678
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1680
Сын: Яговкин Федот Иванов
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Рождение ребёнка
1685
Сын: Яговкин Павел Иванов
Отец ребёнка: Яговкин Иван Данилов
Смерть
Неизвестно