Лепетунов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепетунов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борщеская Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Емельяненко Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельяненко Кирилл Викторович

Мать ребёнка: Емельяненко Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепетунова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Емельяненко Надежда Викторовна