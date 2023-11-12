Наумова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

С 1834 по 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Иван Назарович

Рождение ребёнка
С 1788 по 1794

Сын: Наумов Иван Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Назарович

Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
С 1834 по 1850
Марковка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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