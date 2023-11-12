Наумова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиС 1834 по 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1788 по 1794
Сын: Наумов Иван Иванович
Отец ребёнка: Наумов Иван Назарович
Верхний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
С 1834 по 1850
Марковка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область