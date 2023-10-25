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Митюков Евгений Алексевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1976

Отец: Митюков Алексей Евгеньевич

Мать: Митюкова Любовь Евгеньевна

Рождение ребёнка
12.06.2003

Сын: Митюков Арсений Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
08.09.2012

Жена: Митюкова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.10.2014

Дочь: Митюкова Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Митюкова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.06.2016

Дочь: Митюкова Злата Евгеньевна

Мать ребёнка: Митюкова Татьяна Сергеевна

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