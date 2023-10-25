Митюков Евгений Алексевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1976
Рождение ребёнка
12.06.2003
Сын: Митюков Арсений Евгеньевич
Бракосочетание
08.09.2012
Рождение ребёнка
19.10.2014
Дочь: Митюкова Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Митюкова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.06.2016
Дочь: Митюкова Злата Евгеньевна
Мать ребёнка: Митюкова Татьяна Сергеевна