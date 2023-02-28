Победоносцев Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения02.06.1827
Дата смерти23.03.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1827
Смерть
23.03.1907
Место жительства
По 1907