Карманов Амос Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Карманов Афанасий Герасимович
Мать: Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Карманов Василий Амосович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Карманова Акулина Амосовна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Карманов Прокопий Амосович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
1827