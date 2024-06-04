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Карманов Амос Афанасьевич

Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1755

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Карманов Афанасий Герасимович

Мать: Авдотья Михайловна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Карманов Василий Амосович

Мать ребёнка: Аксинья

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Карманова Акулина Амосовна

Мать ребёнка: Аксинья

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Карманов Прокопий Амосович

Мать ребёнка: Аксинья

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Карманов Макар Амосович

Мать ребёнка: Аксинья

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
1827

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