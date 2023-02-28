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Елисеев Василий Данилович

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Место рождения

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883 ст.

Отец: Елисеев Даниил Павлович

Мать: Елисеева Екатерина Емельяновна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Крещение
02.01.1883 ст.
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Вычислено 1920

Жена: Елисеева Александра Филипповна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Елисеев Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Елисеева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елисеева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Арест
30.09.1937
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Осуждение
10.11.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден на 10 лет ИТК по статье 58 части 2, 7, 10, 11 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
08.02.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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