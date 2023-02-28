Елисеев Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения01.01.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883 ст.
Крещение
02.01.1883 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1920
Рождение ребёнка
1921
Сын: Елисеев Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елисеева Антонина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елисеева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Арест
30.09.1937
Осуждение
10.11.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден на 10 лет ИТК по статье 58 части 2, 7, 10, 11 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
08.02.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно