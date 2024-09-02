Бессонов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1956
Отец: Бессонов Василий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1979
Сын: Бессонов Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Бессонова (Епанчина) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
02.12.1984
Дочь: Кутасина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Бессонова (Епанчина) Галина Николаевна