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Бессонов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1956

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1956

Отец: Бессонов Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1979

Сын: Бессонов Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Бессонова (Епанчина) Галина Николаевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.12.1984

Дочь: Кутасина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Бессонова (Епанчина) Галина Николаевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

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