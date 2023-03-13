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(Маврина) Матрена
(Маврина) Матрена
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1777
Пол
Женский
Отец
Мавринъ Иванъ
1724 г.р.
Мать
Маврина Анна Осипова
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Мавринъ Иванъ
Мать:
Маврина Анна Осипова
Орловка
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