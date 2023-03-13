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(Маврина) Матрена

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мавринъ Иванъ

Мать: Маврина Анна Осипова

Орловка
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