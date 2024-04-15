(Черненко) Юстина Ильинична
Место рождения
Дата рождения29.09.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1907 ст.
Отец: Черненко Илья Евграфович
Мать: Черненко Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно