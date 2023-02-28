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Кряквина Меланья

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гликерия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Куличихин Игнатий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Куличихин Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кряквин Ефим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Куличихин Максим Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Лаврентий Онисимович

Смерть
Неизвестно
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