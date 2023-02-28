Кряквина Меланья
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гликерия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Куличихин Игнатий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Куличихин Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кряквин Ефим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Куличихин Максим Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кряквин Лаврентий Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно