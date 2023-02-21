Теляукай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теляукай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Казансы Теляукай у(г)лы

Мать ребёнка: не указана

Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Смерть
Неизвестно
Дата и место смерти неизвестны.
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