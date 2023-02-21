Теляукай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
Около 1681
Мать ребёнка: не указана
Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Смерть
Неизвестно
Дата и место смерти неизвестны.