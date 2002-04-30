Попов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1951
Дата смерти30.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1951
Отец: Попов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
глава администрации Бондарского района
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
30.04.2002