Попов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1951

Дата смерти

30.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1951

Отец: Попов Василий Андреевич

Мать: Попова Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
глава администрации Бондарского района
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
30.04.2002

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