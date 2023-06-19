Сорокина (Битюкова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1886
Дата смертиПосле 29.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1903
Муж: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
16.02.1907
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
10.06.1908
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.08.1911
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
09.08.1912
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
17.08.1913
Сын: Сорокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
11.03.1916
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.07.1917
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
29.09.1918
Сын: Сорокин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.09.1918