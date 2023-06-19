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Шестериков Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

03.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шестериков Григорий Петрович

Мать: Шестерикова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестериков Евгений (Женя)

Мать ребёнка: Тамара (3 жена) (3 жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара (3 жена) (3 жена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестериков Юрий (Юра)

Мать ребёнка: Людмила (2-я жена) (2-я жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила (2-я жена) (2-я жена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Александра (Шура)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестериков Евгений

Мать ребёнка: Александра (Шура)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра (Шура)

Смерть
03.04.1994