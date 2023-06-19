Шестериков Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти03.04.1994
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестериков Евгений (Женя)
Мать ребёнка: Тамара (3 жена) (3 жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара (3 жена) (3 жена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Людмила (2-я жена) (2-я жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Александра (Шура)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестериков Евгений
Мать ребёнка: Александра (Шура)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра (Шура)
Смерть
03.04.1994