Хайринасова (Балыкина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайринасова (Балыкина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1920

Дата смерти

19.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920

Отец: Балыкин Сергей Александрович

Мать: Балыкина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
28.11.1956

Сын: Хайринасов Тимур Анварович

Отец ребёнка: Хайринасов Анвар Муртазович

Рождение ребёнка
25.07.1959

Дочь: Сураева Маргарита Анваровна

Отец ребёнка: Хайринасов Анвар Муртазович

Рождение ребёнка
20.08.1961

Дочь: Дурнева Анна Анваровна

Отец ребёнка: Хайринасов Анвар Муртазович

Смерть
19.08.2001