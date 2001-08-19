Хайринасова (Балыкина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1920
Дата смерти19.08.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920
Рождение ребёнка
28.11.1956
Сын: Хайринасов Тимур Анварович
Отец ребёнка: Хайринасов Анвар Муртазович
Рождение ребёнка
25.07.1959
Дочь: Сураева Маргарита Анваровна
Отец ребёнка: Хайринасов Анвар Муртазович
Рождение ребёнка
20.08.1961
Дочь: Дурнева Анна Анваровна
Отец ребёнка: Хайринасов Анвар Муртазович
Смерть
19.08.2001