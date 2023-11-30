Лихота (Еремеева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихота (Еремеева) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1968

Отец: Еремеев Владимир Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихота Александр Степанович

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область

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