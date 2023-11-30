Лихота (Еремеева) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1968
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1968
Отец: Еремеев Владимир Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихота Александр Степанович
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область